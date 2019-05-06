СМИ сообщили о неполадках на борту самолета Симферополь–Москва

Пассажирский самолет А-320, выполняющий рейс Симферополь–Москва, подал сигнал о потере радиосвязи. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По информации агентства, авиадиспетчеры проверяют ситуацию, официального подтверждения данных о неполадках на борту лайнера пока нет.

Накануне вечером в московском аэропорту Шереметьево произошло ЧП с участием самолета SSJ-100. Пассажирский лайнер вылетел из столицы в Мурманск, но спустя 28 минут вернулся из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь. Это подтвердили члены экипажа и командир самолета. Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Жертвами трагедии стал 41 человек.