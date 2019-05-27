Дитрих назвал сроки обнародования итогов расследовании пожара в SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в течение полутора месяцев. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник, 27 мая.

«Мы сейчас с Межгосударственным авиационным комитетом взаимодействуем. Я думаю, что в пределах полутора месяцев они подготовят предварительный отчет. И он будет официально озвучен, опубликован», — цитирует министра ТАСС.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. В результате пожара погиб 41 человек из находившихся на борту 73 пассажиров и пяти членов экипажа. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.