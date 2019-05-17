Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершила расшифровку бортовых самописцев («черных ящиков») самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.

«В научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации»,- приводит сообщение МАК ТАСС.

SSJ-100 c 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния, из-за отключилась автоматика и радиосвязь.

Во время жесткой посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

К расследованию трагедии подключилось Европейское агентство по безопасности полетов (EASA).