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«Аэрофлот» опроверг нарушение инструкций экипажем SSJ-100 в Шереметьево

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла нарушение инструкций экипажем лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.

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Ранее 17 мая «РИА Новости» со ссылкой на документ Росавиации сообщило, что пилоты сгоревшего самолета не выпустили закрылки при заходе на посадку. Также отмечалось, что к моменту входа в глиссаду масса самолета составляла около 42,6 т, что на 1,6 т превышало максимально допустимую посадочную массу. Кроме того, по имеющейся информации, командир воздушного судна при посадке дергал ручку управления, отклоняя нос самолета вверх-вниз.

«Аэрофлот» заявляет о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем рейса SU1492 при заходе на посадку в Шереметьево 5 мая», — говорится в сообщении перевозчика, которое приводит в пятницу, 17 мая, ТАСС.

В компании отметили, что закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. При ударе о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

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