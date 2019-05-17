Экипаж SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки вопреки инструкции

Экипаж сгоревшего 5 мая в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 не выпустил закрылки при заходе на посадку, хотя это было прописано в инструкции, пишет в пятницу, 17 мая, «РИА Новости» со ссылкой на документ Росавиации.

«К моменту входа в глиссаду масса самолета составляла около 42,6 т, что на 1,6 т превышало максимально допустимую посадочную массу», — написано в документе. При этом самолет зашел на посадку без превышения скорости.

В ведомстве также рассказали, что сигнализация о возгорании вспомогательной силовой установки SSJ-100 сработала очень быстро, в 15:30:34 мск — за четыре секунды до остановки самолета. Система пожаротушения включилась в 15:30:58 мск.

В Росавиации раскрыли, что командир воздушного судна при посадке дергал ручку управления, отклоняя нос самолета вверх-вниз.

16 мая Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.

По словам источника, близкого к расследованию ЧП с самолетом, одной из версий произошедшего являются конструктивные недостатки SSJ-100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. При ударе о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.