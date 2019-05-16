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В «полной картине» катастрофы SSJ-100 в Шереметьево нашли несоответствия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В «полной картине» катастрофы SSJ-100 в Шереметьево обнаружены несоответствия. Об этом в среду, 15 мая, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники.

Накануне газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила о том, что по делу о катастрофе SSJ-100 5 мая в Шереметьево следствие пришло к выводу о вине экипажа.

В свою очередь эксперты, слова которых приводит «МК», заявили, что к конструкции SSJ-100 есть много вопросов.

Так, удар молнии не должен выводить из строя системы самолета, в том числе и автопилот, как это произошло с SSJ-100.

Кроме того, по требованиям норм летной годности топливный бак должен конструктивно располагаться так, чтобы при неудачной посадке обломки шасси не пробили его.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. При посадке воздушное судно загорелось. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате инцидента погиб 41 человек.

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