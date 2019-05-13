Выписали первого из 10 госпитализированных пострадавших в Шереметьево

Первого из 10 госпитализированных пострадавших в авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в Шереметьево выписали из клиники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в понедельник, 13 мая. Об этом сообщили в медицинском учреждении, передает «РИА Новости».

«Пациента выписали сегодня, всё благополучно», — цитирует сайт kp.ru сообщение пресс-службы.

По данным на 13 мая, в НИИ Вишневского Минздрава России находятся четверо пострадавших в авиакатастрофе. Один из них — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

В НИИ Склифосовского одна пациентка в тяжелом состоянии. Она находится в сознании. Состояние четверых членов экипажа оценивается медиками как среднее, близкое к удовлетворительному.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

13 мая следователи допросили персонал аэропорта Шереметьево и сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» в рамках дела о возгорании самолета Superjet 100.