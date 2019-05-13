Следователи допросили персонал аэропорта по делу о катастрофе SSJ-100

Следователи допросили персонал аэропорта Шереметьево и сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» в рамках дела о возгорании самолета Superjet 100. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования инцидента назначен ряд экспертиз.

«Следователи со специалистами МАК продолжают изучение данных изъятых бортовых самописцев лайнера. В различных службах аэропорта Шереметьево, а также ПАО «Аэрофлот» проведены выемки документов, касающихся происшествия», — отметили в СК.

Как сообщалось ранее 13 мая, тела всех погибших при катастрофе в Шереметьево удалось опознать при помощи молекулярно-генетической экспертизы.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку и загорелся при ударе о землю. На борту лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.