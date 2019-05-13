Рейс SSJ-100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону перенесли из-за неисправности

Вылет авиалайнера Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону перенесли на восемь часов. Такое решение авиакомпания «Азимут», которой принадлежит самолет, приняла в связи с технической неисправностью на борту.

Как сообщает «РИА Новости» в понедельник, 13 мая, со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, SSJ-100 заменят на другой самолет.

«Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение перевозчиком законодательства о правах пассажиров», — отметили в ведомстве.

Ранее 13 мая стало известно, что SSJ-100 компании «Аэрофлот», вылетевший в Самару, вернулся в Москву. Судно развернулось в Владимирской области и благополучно приземлилось в аэропорту Шереметьево.

5 мая в Шереметьево произошел трагический инцидент с участием SSJ-100. Авиалайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут полета вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку. По предварительной информации, в самолет ударила молния, а во время приземления он загорелся.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.