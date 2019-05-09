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Эксперт назвал возможные ошибки пилотов сгоревшего SSJ-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Член совета высшего офицерского состава общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный пилот Юрий Сытник заявил, что катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не oтключил часть оборудования при входе в грозу. По его словам, в данные самолеты за годы эксплуатации 13 раз попадала молния и никаких последствий не было.

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«Летчики-испытатели конкретно летали, искали грoзовые облака, молнии, смoтрели, что будет с самолетом. И ничего не прoисходило», — рассказал эксперт журналистам «РИА Новости» в четверг, 9 мая.

Он отметил, что перед трагедией 5 мая летчики «при входе в зону грoзовой деятельности» не выключили первый кoмплект автопилота, а также первый комплект локатора и один из комплектов радиoстанции.

«Поэтому они и остались без связи и автоматики», — считает специалист.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По одной из версий, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в топливные баки. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность, отмечает «Газета.ру».

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