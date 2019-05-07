Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Одной из главных причин авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево является ошибка пилотов, которые не выключили двигатели. Также на распространение огня могло повлиять открытое в кабине окно, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

«Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно», — рассказал собеседник в СКР. Это действие экипажа могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения», — рассказал журналистам источник в Следственном комитете.

Также, по словам собеседника агентства, к усилению горения мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки — они работали до того момента, пока их не потушили приехавшие на место пожарные.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее рассказала журналистам, что всего рассматривается несколько версий происшедшего в Шереметьево. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. При этом источники «Коммерсанта» утверждают, что приоритетной версией авиакатастрофы является ошибка пилотов, отмечает НСН.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. Причиной возгорания, по данным агентства «Интерфакс», стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.