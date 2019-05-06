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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы. Об этом 6 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

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Отмечается, что четверо пациентов находятся в НИИ Вишневского. Двое — в тяжелом и двое в состоянии средней тяжести.

Еще четверых человек госпитализировали в НИИ Склифосовского. Среди них один в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в медцентр Федерального медико-биологического агентства направлен еще один человек в состоянии средней тяжести.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

6 мая правление авиакомпании приняло решение о выплате компенсаций всем пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе.

Пассажиры рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация, получат по 1 млн рублей. Пострадавшим авиакомпания выплатит по 2 млн рублей. За каждого погибшего родственники получат по 5 млн рублей.

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