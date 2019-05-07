Погибший при ЧП в Шереметьево американец собирался работать гидом в Мурманске

Гражданин США Джереми Брукс, погибший в результате авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 в московском аэропорту Шереметьево, летел в Мурманск для того, чтобы работать гидом по рыбалке. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил New York Post со ссылкой на близких и друзей молодого человека.

По информации издания, 22-летний юноша из Санта-Фе в штате Нью-Мексико совсем недавно завершил обучение в колледже. Он получил «работу мечты» в России.

«Он был очень взволнован по этому поводу… Он собирался также поехать на Аляску, хотел отправиться в Аргентину. У него было много планов», — рассказал один из друзей погибшего.

О гибели американского гражданина Джереми Хинтона Брукса в результате аварии лайнера SSJ-100 стало известно в понедельник, 6 мая.

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку. От удара о землю оно загорелось. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.