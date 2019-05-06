В МАК рассказали о состоянии черных ящиков сгоревшего в Шереметьево лайнера

Параметрический черный ящик сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Об этом 6 мая сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

При этом звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.

«Специалисты научно-технического центра МАК провели работу по осмотру, демонтажу и подготовке носителей информации к копированию данных», — говорится в релизе.

Отмечается, что вся полетная информация была скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа.

Комиссия по расследованию МАК подготовит и предоставит представительный отчет о результатах своей работы в 30-дневный срок.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

6 мая правление авиакомпании приняло решение о выплате компенсаций всем пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе.

Пассажиры рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация, получат по 1 млн рублей. Пострадавшим авиакомпания выплатит по 2 млн рублей. За каждого погибшего родственники получат по 5 млн рублей.