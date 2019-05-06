СК показал видео эвакуации сгоревшего SSJ-100 из Шереметьево

Следственный комитет опубликовал видео эвакуации сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.



На представленных телеканалом «Звезда» кадрах видно, как останки лайнера при помощи крана погружают на машины.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, но вернулся в аэропорт из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь. Это подтвердили члены экипажа и командир самолета.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В СК России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

К настоящему времени специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) уже приступили к расшифровке параметрических данных одного из черных ящиков SSJ-100, найденного после авиакатастрофы. Работа также ведется и с двумя другими самописцами, находившимися на борту самолета. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что расшифровка может длиться от двух недель до месяца.