Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Москву из-за сработавшего датчика

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший в Самару, вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика в кабине пилота. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, рейс SU1206 Москва–Самара вылетел в 2:30 по московскому времени. Вскоре после взлета в кабине экипажа сработал датчик наддува, и пилот принял решение вернуться в аэропорт. Совершив разворот, воздушное судно благополучно приземлилось.

Ранее в понедельник сообщалось, что SSJ-100 вылетел из Москвы в 1:59 и развернулся во Владимирской области.

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево произошел трагический инцидент с участием SSJ-100. Авиалайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут полета вернулся в воздушную гавань и совершил жесткую посадку. По предварительной информации, в самолет ударила молния, а во время приземления он загорелся.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.