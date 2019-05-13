Прямой эфир

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Москву из-за сработавшего датчика

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший в Самару, вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика в кабине пилота. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Неверный код: почему пилот Superjet не подал сигнал бедствия
До последних минут пилоты лайнера сообщали диспетчерам, что полет проходит штатно, и отказывались от помощи

По данным агентства, рейс SU1206 Москва–Самара вылетел в 2:30 по московскому времени. Вскоре после взлета в кабине экипажа сработал датчик наддува, и пилот принял решение вернуться в аэропорт. Совершив разворот, воздушное судно благополучно приземлилось.

Ранее в понедельник сообщалось, что SSJ-100 вылетел из Москвы в 1:59 и развернулся во Владимирской области.

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево произошел трагический инцидент с участием SSJ-100. Авиалайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут полета вернулся в воздушную гавань и совершил жесткую посадку. По предварительной информации, в самолет ударила молния, а во время приземления он загорелся.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017