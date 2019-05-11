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Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Информация о том, что эвакуации из горевшего самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево препятствовали забиравшие ручную кладь пассажиры, не подтвердилась. Об этом в субботу, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах.

«Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла», — сказал собеседник агентства.

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Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись. Об этом свидетельствует положение тел погибших, уточнил он.

«Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», — сказал собеседник издания.

По его информации, те пассажиры хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до остановки лайнера перешли в его переднюю часть.

В настоящее время причины смерти всех погибших устанавливаются, рассказал источник ТАСС. Также продолжается работа по опознанию тел, проводится генетическая экспертиза. По данным собеседника агентства, «пока опознанных нет».

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

Ряд СМИ и Telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров.

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