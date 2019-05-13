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Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.

Неверный код: почему пилот Superjet не подал сигнал бедствия
До последних минут пилоты лайнера сообщали диспетчерам, что полет проходит штатно, и отказывались от помощи

По данным портала Flightradar, которые приводит «РИА Новости», SSJ-100 вылетел в 1.59 мск.

Однако самолет развернулся во Владимирской области и направился обратно в столичный аэропорт.

Онлайн-табло аэропорта Курумоч в Самаре показывал, что рейс SU1206 должен прибыть в 4.30 по местному времени (3.30 мск). Позже время прилета изменили на 6.00 (5.00 мск).

Подробности случившегося не сообщаются, отмечает «Газета.ру».

5 мая направлявшийся в Мурманск из Москвы SSJ-100 спустя 28 минут вернулся в аэропорт, и совершил жесткую посадку.

По предварительной информации, в полете в него ударила молния, а по приземлении лайнер загорелся. По одной из версий, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в топливные баки.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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