Вице-премьер Борисов не увидел оснований для остановки эксплуатации SSJ-100

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил журналистам, что не видит оснований для прекращения эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) до окончания расследования авиакатастрофы, произошедшей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает «РИА Новости».

Борисов отметил, что на данный момент комиссия рассматривает все версии произошедшего, и претензий к самолету пока нет.

Аналогичной позиции придерживается и вице-премьер Максим Акимов. По его словам, выводы следует делать лишь после окончания расследования.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение о приостановке эксплуатации SSJ-100 могут принять только компетентные органы.

ЧП с участием SSJ-100, направлявшимся в Мурманск из Москвы, произошло вечером 5 мая. Самолет вылетел из Шереметьево, но спустя 28 минут вернулся в аэропорт, и совершил жесткую посадку. По предварительной информации, в полете в него ударила молния, а по приземлении лайнер загорелся. По одной из версий, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в топливные баки.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.