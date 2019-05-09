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Экс-гендиректор компании «Сухой» указал на необъективность СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший генеральный директор компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Михаил Погосян заявил, что СМИ необъективно освещают катастрофу лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает «РИА Новости».

Неверный код: почему пилот Superjet не подал сигнал бедствия
До последних минут пилоты лайнера сообщали диспетчерам, что полет проходит штатно, и отказывались от помощи

«Боязнь людей — это результат необъективного освещения СМИ», — сказал он журналистам.

Ранее в этот же день российский вице-премьер Юрий Борисов заявил журналистам, что не видит оснований для прекращения эксплуатации самолетов SSJ-100 до окончания расследования ЧП. Он отметил, что претензий к самолету у комиссии пока нет.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение о приостановке эксплуатации SSJ-100 могут принять только компетентные органы.

ЧП с участием SSJ-100, направлявшимся в Мурманск из Москвы, произошло вечером 5 мая. Самолет вылетел из Шереметьево, но спустя 28 минут вернулся в аэропорт, и совершил жесткую посадку. По предварительной информации, в полете в него ударила молния, а по приземлении лайнер загорелся. По одной из версий, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в топливные баки.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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