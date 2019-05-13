Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево были опознаны при помощи молекулярно-генетической экспертизы. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили журналистам в экстренных службах.

«Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. При ударе о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

11 мая агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах сообщило, что у большинства пассажиров, сидевших в хвостовой части самолета, практически не было шансов спастись. Уточнялось, что погибшие не успели даже расстегнуть ремни. По данным собеседника журналистов, часть из них, предположительно, погибли от отравления продуктами горения, другие могли потерять сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу.