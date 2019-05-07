Опубликованы переговоры экстренных служб Шереметьево во время ЧП с SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров сотрудников экстренных служб аэропорта Шереметьево в первые минуты ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100, в котором погиб 41 человек.

Как следует из представленной записи, службы авиаузла оказались не готовы к критической ситуации. Изначально летчики сажали самолет в штатном режиме. В итоге при посадке лайнера рядом с полосой не дежурили пожарные машины и медики скорой помощи.

В ходе переговоров экипажа и диспетчерами звучит фраза «самолет горит в молнии». Однако опрошенные эксперты пояснили, что не знают такого термина.

В самом начале к охваченному пламенем самолету отправили одну пожарную машину. Затем из следующего фрагмента записи становится понятно, что на месте ЧП — паника и отсутствие координированных действий. Никто в ходе переговоров не может назвать ни точное число эвакуировавшихся, ни вообще точное число пассажиров, находившихся на борту самолета. Спасшиеся люди разбежались по летному полю и перронам.

«Я записала семь пассажиров, которые совершенно не пострадали, они у меня в машине, но у нас еще пассажиры по перрону… неизвестно где», — говорят сотрудники аэропорта.

Другой фрагмент подтверждает, что данные о погибших были в первые минуты, но официально о жертвах сообщили позже.

«Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, один погибший находится рядом с самолетом», — сказал один сотрудник аэропорта другому.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности установят путем проведения генетической экспертизы.