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Пилот сгоревшего SSJ-100 вернулся в кабину за другим летчиком

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Фото: Стоп-кадр видео
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В Сети опубликована раскадровка видео с охваченным пламенем самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, как один из пилотов возвращается в охваченный пламенем лайнер, чтобы спасти коллегу, передает «РИА Новости».

SukhoiSuperjet

Фото: Стоп-кадр видео
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Сначала пилот выбирается из окна кабины по тросу, а затем он с разбега прорывается в салон авиалайнера по надувному трапу и выносит на руках другого летчика, сообщает телеканал «360».

Командир экипажа Денис Евдокимов отдал приказ второму пилоту покинуть кабину через форточку, а сам оставался в самолете до последнего. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил его отец Александр Евдокимов.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

Superjet

Фото: Стоп-кадр видео

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматривается недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

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