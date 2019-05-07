Семьи погибших при пожаре SSJ-100 получат по 9 млн рублей

Семьи погибших при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево получат по 9 млн рублей. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства 7 мая, пишет телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

2 млн — по страховке, 2 млн составят региональные компенсации, 5 млн — от компании «Аэрофлот».

Ранее 7 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил максимально быстро провести все выплаты семьям погибших и пострадавшим при пожаре в Шереметьево. Компенсации можно будет получить по месту проживания.

«Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей. Поскольку есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целым рядом других процедур», — цитирует главу кабмина сайт kp.ru. Медведев добавил, что всё нужно организовать так, чтобы это было сделано почти без задержек.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.