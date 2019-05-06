Глава Североморска заявил о двух попавших в двигатель SSJ-100 молниях

Две молнии попали в двигатель самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 6 мая, завил глава города Североморска Мурманской области Владимир Евменьков, который был среди пассажиров этого рейса.

«На взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния», — приводит слова чиновника городская радиостанция «Север FM».

Евменьков отметил, что были две вспышки и два очень громких удара. При этом двигатель не загорелся. После произошедшего пассажиры авиалайнера поняли, что полет продолжается нештатно. По его словам, они «посуровели лицами», а некоторые стали подбираться поближе к аварийному выходу, сообщает телеканал «360».

Авиакатастрофа произошла накануне. Вечером 5 мая самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова посетила пострадавших в авиакатастрофе. В стационарах находятся девять пациентов: четверо — в НИИ имени Склифосовского, четверо — в НИИ имени Вишневского, один — в Центре ФМБА России. Медики оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое.