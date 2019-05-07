Источник в МАКе опроверг публикации СМИ о главных ошибках экипажа SSJ-100

Сообщения СМИ о том, что пилоты сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) допустили серьезную ошибку, не выключив двигатели авиалайнера после посадки, являются домыслами журналистов. Об этом во вторник, 7 мая, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Ранее появилась информация, что следствие выявило несколько ошибок экипажа SSJ-100, которые могли косвенно повлиять на распространение огня.

По словам источника, комиссия МАКа оценит, были ли правильными действия пилотов. «Параметрический регистратор еще восстанавливают. Он получил серьезные повреждения. По поводу форточки и двигателей — додумки СМИ», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что после расшифровки параметрического регистратора и восстановления полной картины всё будет понятно.

При этом авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил в эфире НСН, что повреждения параметрического бортового самописца не должны затруднить выяснение истинных причин авиакатастрофы. Он посчитал странным то, что «черный ящик» получил сильные повреждения.

«Но дело в том, что здесь тоже вопрос: они на самом деле очень устойчивые и к удару, и к температурному воздействию. Они должны выдерживать, грубо говоря, воздействие 1000 градусов в течение 10 минут», — уточнил эксперт. Он напомнил, что по утверждению аэродромных служб, через 10 минут самолет был полностью потушен.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.