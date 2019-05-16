Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом в четверг, 16 мая, «РИА Новости» сообщила представитель ведомства.

«В связи с публикациями в СМИ Росавиация подтверждает, что в МАК направлен запрос незамедлительно представить в ведомство исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet RRJ 95 (типовая конструкция самолета при сертификации. — Ред.)», — сказала она.

По словам источника, близкого к расследованию ЧП с самолетом, одной из версий произошедшего являются конструктивные недостатки SSJ-100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. При ударе о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

11 мая осведомленный источник в правоохранительных органах сообщил, что у большинства пассажиров, сидевших в хвостовой части самолета, практически не было шансов спастись. Уточнялось, что погибшие не успели даже расстегнуть ремни. По данным собеседника журналистов, часть из них, предположительно, погибла от отравления продуктами горения, другие могли потерять сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу.