Минпромторг отказался от сокращения производства самолетов SSJ-100

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что ведомство не планирует сокращать производство самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы аналогичного лайнера в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 15 мая, сообщает ТАСС.

«Почему мы должны сокращать производство? У нас кто-то отказался от покупки самолетов? Никакого сокращения производства не планируется», — заключил он.

По данным Минздрава, на сегодняшний день все члены экипажа аварийного SSJ-100, пострадавшие при возгорании самолета в Шереметьево 5 мая, выписаны из больницы.

Ранее 15 мая бывший конструктор опытно-конструкторского бюро «Сухой» (входит в авиационный холдинг ПАО «Компания «Сухой», которая является разработчиком SSJ-100) Вадим Лукашевич назвал SSJ-100 самым надежным самолетом для пассажирских перевозок на сегодняшний день. По его словам, любой самолет не выдержал бы трагедии, случившейся в Шереметьево.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Самолет совершил жесткую посадку. От удара о землю он загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.