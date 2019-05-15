Всех членов экипажа аварийного SSJ-100 выписали из больницы

Все члены экипажа аварийного SSJ-100, пострадавшие при пожаре в самолете в Шереметьево, выписаны из больницы. Об этом в среду, 15 мая, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«После сегодняшней выписки четырех членов экипажа из НИИ Склифосовского там остается один пациент в тяжелом состоянии, с положительной динамикой», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В Минздраве отметили, что всего в больницах Москвы остаются пять человек, пострадавших в авиакатастрофе.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.