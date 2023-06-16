Очень иностранные дела: «Аэрофлот» хочет снять с двойной регистрации 84 самолета

«Аэрофлот» в этом году планирует сократить количество иностранных самолетов с двойной регистрацией до 84 штук, следует из целевых значений эффективности компании. Сейчас только в бермудском реестре оформлено 149 бортов группы, еще 19 числились в ирландском. Поэтому для реализации планов группе потребуется «очистить» 84 борта, подсчитали «Известия». Избавленные от двойной регистрации самолеты перевозчик смог бы поставить на новые туристические направления, полагают эксперты. Но иностранные лизингодатели пока не идут навстречу, поэтому может потребоваться масштабный выкуп бортов в собственность, заключают они.

Планов громадье

Группа «Аэрофлот», в которую входит одноименный перевозчик, авиакомпании «Россия» и «Победа», планирует в этом году снять с регистрации в иностранных реестрах 84 своих самолета, снизив импортный парк с двойной регистрацией также до 84 штук . Это следует из опубликованных в конце прошлой недели данных итогового отчета группы за 2022 год и ключевых показателей эффективности на 2023-й. «Известия» ознакомились с документом.

Весь импортный парк организации насчитывает 268 Airbus и Boeing, из которых 89 было «очищено» (оформлено только в Авиарегистре РФ) еще в прошлом году , рассказывал гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский в интервью РБК в декабре 2022-го.

Таким образом, вместе со снятыми с регистрации за границей 84 новыми самолетами такой зарубежный парк может вырасти к концу года до 64,5% .

Иностранные самолеты российских авиакомпаний в большинстве своем были оформлены до 2022-го в зарубежных юрисдикциях — на Бермудских островах и в Ирландии. В общей сложности начиная с марта прошлого года и до сегодняшнего дня с регистрации в этой администрации было снято 103 самолета группы «Аэрофлот», сообщил «Известиям» гендиректор авиарегулятора Бермуд (BCAA) Томас Данстан. Таким образом, в этом году перевозчику удалось дерегистрировать еще 14 бортов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Но я не знаю ни об одном самолете, находящимся в процессе снятия с регистрации в BCAA в данный момент, — добавил Данстан.

По информации открытой части реестра BCAA по состоянию на 22 мая, в нем числилось еще 149 бортов, эксплуатируемых российской группой — у «Аэрофлота» — 108, у «Победы» — 24, у «России» — 17 .

«Известия» направили запрос в авиарегулятор Ирландии, в пресс-службы «Аэрофлота», «Победы», «России», S7, «Уральские авиалинии» и Utair с просьбой прокомментировать статус вывода самолетов из западных авиаадминистраций.

Три компании группы «Аэрофлот» запланировали перевезти в этом году 8,2 млн человек за границу, также следует из целевых значений эффективности . Это будет в 1,5 раза больше, чем в 2022-м (5,3 млн человек). Общий же пассажиропоток — и по России, и за границу — ожидается на уровне 43,5 млн человек , рассказывал на брифинге для журналистов в начале года Сергей Александровский. По итогам 2022-го группа перевезла 40,7 млн человек, что на 11% меньше чем в 2021 году.

Сложности с парком

По данным Росавиации, на 24 февраля в Бермудском реестре у российских авиакомпаний было зарегистрировано 745 самолетов . Еще 36 — в реестре Ирландии (в том числе 19 самолетов «России»). В 2022-м после введения санкций отечественные перевозчики активно перерегистрировали парк из Бермуд в России . Из ирландского реестра, по данным источников «Известий» на авиарынке, не было при этом выведено ни одного борта .

— Бермудские авиавласти снимают с регистрации воздушное судно только по запросу законного владельца в соответствии с применимым законодательством и процедурами BCAA, — напомнил «Известиям» гендиректор BCAA Томас Данстан.

Всего за прошлый год из иностранных реестров удалось исключить около 180 самолетов, эксплуатирующихся у российских перевозчиков , рассказывал также в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько в начале 2023-го. Но процесс дерегистрации в некоторых случаях сложный, лизингодатели ведут себя по-разному, отмечал тогда он.

Двойная регистрация бортов запрещена международными нормами, поэтому многие страны отказываются обслуживать рейсы российских авиакомпаний с такими судами . Для открытия новых зарубежных направлений лучше использовать «очищенные» самолеты, отмечали многие эксперты на авиарынке еще в прошлом году.

При этом прямой корреляции между регистрацией и возможностями международных полетов нет , говорил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Кроме двойной регистрации для полетов за рубеж существуют другие ограничения — например, черные списки самолетов, которые ведет минторг США, ограничения по использованию воздушных судов с количеством комплектующих американского производства более 30%, отказ заправлять российские борта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как пояснила «Известиям» аналитик «Моих инвестиций» Елена Сахнова, в 2022 году и в первой половине 2023-го из Бермудского реестра выводились самолеты или взятые в аренду у российских лизингодателей, или уже находящиеся в собственности «Аэрофлота» (10 выкупленных Boeing B777 и восемь Airbus A330). Поэтому сейчас в инореестрах остаются суда, арендованные у западных лессоров.

— Иностранные лизингодатели пока не идут навстречу российским авиакомпаниям, ведь договоры аренды были расторгнуты ими самими в одностороннем порядке. Это ключевой барьер для вывода флота из зарубежных реестров . В связи с этим мы полагаем, что «Аэрофлот» прорабатывает масштабную программу выкупа флота у иностранных лизингодателей. Сможет ли группа выкупить еще 70 самолетов, будет зависеть в большей степени от того, согласятся ли те пойти на условия выкупа . Вполне вероятно, что с частью из них переговоры могут затянуться и все 84 бортов в 2023 году выкупить или снять с двойной регистрации не получится, — отмечает эксперт.

Если план удастся реализовать, то увеличение международного пассажиропотока в 1,5 раза вполне реализуемо , продолжила Елена Сахнова. Если же «очистить» примерно 40–50 самолетов, темпы роста составят порядка 40% , оценила аналитик.

Прирост объемов на международных направлениях будет происходить в основном за счет уже существующих маршрутов в Турцию, ОАЭ и Китай . Наиболее перспективные направления , которые могут открыться в ближайшее время и на которые можно будет поставить дерегистрированны флот, — Индонезия, Вьетнам, Саудовская Аравия, Тунис, Эфиопия . Возможно, на запланированных с 1 июля рейсах на Кубу эти самолеты также будут использоваться, предположила Елена Сахнова.

Прирост трафика «Аэрофлота» в этом году будет связан с эффектом низкой базы 2022-го, что не умаляет заслуг компании в работе над развитием международных перевозок в сегодняшних сложных для отрасли реалиях , отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.