Прокурор запросил 6 лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьево самолета

Прокурор запросил 6 лет колонии-поселения Денису Евдокимову — пилоту самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Судебное заседание проходит в среду, 24 мая, в Химкинском городском суде Московской области.

«Прошу суд признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде 6 лет с отбыванием в колонии-поселении», — приводит слова прокурора ТАСС.

Инцидент произошел вечером 5 мая 2019 года. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

В СК среди приоритетных версий произошедшего называли недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, техническую неисправность или конструктивные недостатки воздушного судна.

О том, что СК предъявил обвинение Евдокимову, стало известно 2 октября.