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Санду поддержала запрет оппозиционной партии «Шор»

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Omer Messinger
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что удовлетворена признанием партии «Шор» антиконституционной, и пообещала контролировать выполнение этого решения.

По словам главы республики, политсила якобы была создана путем коррупции и для коррупции, и представляет собой опасность как для конституционного строя, так и для безопасности государства.

«Из этого следует, что государственные учреждения проанализируют решение Конституционного суда и предпримут следующие шаги для соблюдения и эффективного его выполнения», — написала президент на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) 19 июня.

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Ранее в этот день конституционный суд (КС) Молдавии признал партию «Шор» вне закона. Это первый в истории республики запрет политсилы с 1991 года, когда была запрещена Коммунистическая партия Молдовы.

Как следует из решения суда, депутаты фракции «Шор» сохранят свои мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована. После этого они смогут действовать только как независимые депутаты.

Комментируя такое решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на деградацию демократии в республике.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, выразил мнение, что для запрета правящей Партии действия и солидарности (ПДС) действующего лидера страны гораздо больше причин, чем для признания антиконституционной в стране партии «Шор». По его словам, власть ПДС официально стала тоталитарной, уничтожающей оппозиционные силы.

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