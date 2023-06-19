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Захарова прокомментировала запрет в Молдавии оппозиционной партии «Шор»

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет оппозиционной молдавской партии «Шор», указав на деградацию демократии в республике. Соответствующее сообщение она опубликовала в понедельник, 19 июня, в своем Telegram-канале.

«Демократия прогрессирует. Что дальше? Румынская королева всея Молдовы?» — задалась вопросом официальный представитель российского МИДа.

Данное заявление было сделано в ответ на признание конституционным судом Молдавии оппозиционной партии «Шор» неконституционной. В частности, как сообщает Radio Moldova, в этот день, Высокий суд Молдавии удовлетворил ходатайство правительства о запрете деятельности возглавляемой Иланом Шором партии «Шор».

Кроме того, Захарова, вероятно, высмеяла президента Молдавии Майю Санду за взятый ею курс по интеграции республики в состав Румынии, чтобы таким образом войти в состав Европейского союза.

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Ранее, 17 июня, депутат от оппозиционной молдавской партии «Шор» Вадим Фотеску заявил, что Молдавию и Россию веками связывали тесные дружеские отношения, но действующее правительство Кишинева проводит поступательную антироссийскую политику.

В начале июня бывший президент республики Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Также он усомнился в обещаниях молдавского руководства о вступлении страны в ЕС к 2030 году и раскритиковал власти за намерение провести «фестиваль сексуальных меньшинств».

В МИД РФ, в свою очередь, 25 мая заявили, что Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой. Антироссийская заряженность так называемой миссии по безопасности ЕС в стране даже не скрывается, что выражается во внедрении западных ценностей и искоренении всего русского, отметили в ведомстве.

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