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Оппозиция Молдавии указала на антироссийскую политику Кишинева

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Молдавию и Россию веками связывали тесные дружеские отношения, но Кишинев проводит поступательную антироссийскую политику. Об этом говорится в заявлении депутата от оппозиционной молдавской партии «Шор» Вадима Фотеску, опубликованном 17 июня на сайте политической силы.

Политик принял участие в пленарном заседании международного парламентского форума СНГ «Пушкинские чтения», который состоялся в Москве.

«Общая православная вера и общие ценности являются важными факторами, сплачивающими две страны. Обмен культурными ценностями и идеями между Россией и Молдовой способствовал развитию и обогащению обеих культур», — отметил он.

С момента прихода к власти партии «Действия и солидарности» и президента Майи Санду Кишинев проводит антироссийскую политику, в том числе и в сфере русского языка.

Он напомнил, что в парламенте республики находится на рассмотрении законопроект о переносе даты и смене названия праздника Великой Победы 9 Мая на «День Победы над нацизмом и памяти о павших во Второй мировой войне». Также он подчеркнул, что решением Комиссии по чрезвычайным положениям было прекращено вещание шести, в основном русскоязычных оппозиционных телевизионных каналов.

Фотеску выразил опасение касательно новых ценностей, которые навязывает населению страны правящее большинство, а также потери Молдавией государственности. Власти уничтожают идентичность молдаван как народа, взамен ценностям проводят марши ЛГБТ-сообщества.

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«И все эти действия происходят на фоне тотального обнищания молдавского народа», — добавил политик.

В начале июня бывший президент республики Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Также он усомнился в обещаниях молдавского руководства о вступлении страны в ЕС к 2030 году и раскритиковал власти за намерение провести «фестиваль сексуальных меньшинств».

В МИД РФ, в свою очередь, 25 мая заявили, что Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой. Антироссийская заряженность так называемой миссии по безопасности ЕС в стране даже не скрывается, что выражается во внедрении западных ценностей и искоренении всего русского, отметили в ведомстве.

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