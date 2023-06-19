Додон прокомментировал признание партии «Шор» вне закона

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что для запрета правящей Партии действия и солидарности (ПДС) действующего президента Майи Санду гораздо больше причин, чем для признания антиконституционной в стране партии «Шор». Об этом он написал 19 июня в своем Telegram-канале.

«Для запрета ПДС в будущем уже гораздо больше причин, чем в случае с партией «Шор». Власть ПДС будет осуждена за узурпацию власти в государстве и за политические преступления», — высказался он.

По его мнению, власть ПДС официально стала тоталитарной, уничтожающей оппозиционные силы. «Тот, кто убивает демократию, будет удален с политической сцены», — написал Додон.

19 июня конституционный суд (КС) Молдавии признал оппозиционную партию «Шор» вне закона. Это первый в истории республики запрет политсилы с 1991 года, когда была запрещена Коммунистическая партия Молдовы. Как следует из решения суда, депутаты фракции «Шор» сохранят свои мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована. После этого они смогут действовать только как «независимые депутаты».

Данные социологического опроса среди жителей Молдавии, проведенного 31 мая 2022 года, показывали, что 56,6% населения страны считали, что страна развивается не в том направлении, 30,8% граждан думали иначе.

С сентября 2022 года партия «Шор» проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с требованием отставки действующего правительства. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

На фоне этого руководство «Шор» обвинили в незаконном финансировании и продвижении интересов некоего иностранного государства, а также в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.