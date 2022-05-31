Более половины граждан Молдавии недовольны развитием страны

Данные социологического опроса среди жителей Молдавии выявили, что 56,6% граждан считают, что страна развивается не в том направлении. И только 30,8% граждан, как показал опрос компании iData 31 мая, думают иначе.

Также больше половины молдаван (56,1% граждан) высказались за вступление своей страны в Евросоюз. А вот вступление Молдавии в Североатлантический альянс (НАТО) готовы поддержать при этом только 24,5% респондентов. Остальные — против или не определились с ответом.

«За присоединение Молдавии к Румынии — 30,7%, за признание независимости Приднестровья — 27,1%», — цитирует директора социологической службы Михая Болокана «Интерфакс».

Самым активным политиком последнего месяца респонденты называют президента Майю Санду (24,1%), почетного председателя Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоря Додона (12,5%), примара Кишинева Иона Чебана (6,7%), председателя партии «Шор» Илана Шора (4,8%), председателя парламента Игоря Гросу (3,6%), премьер-министра Наталью Гаврилицу (3,1%). В опросе, проведенном в мае, приняли участие 1012 человек из 294 населенных пунктов.

29 мая сообщалось, что в результате акции протеста в Кишиневе была принята резолюция с требованием о прекращении давления на оппозицию и отказе от цензуры. Жители республики уже вторую неделю проводят акции протеста, требуя отставки действующей власти. В частности, недовольство вызвано резким ростом цен на продукты питания и энергоресурсы. Кроме того, митингующие высказывают претензии по поводу высокой инфляции, падения уровня жизни, а также заявляют о политическом давлении на представителей оппозиции, в частности, резкое осуждение вызвал арест экс-президента Игоря Додона.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции. Исполняющая обязанности главы антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика. После задержания 26 мая политику были назначены 30 суток домашнего ареста, которые впоследствии обжаловала прокуратура. В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. Сам Додон заявил, что обвинения против него сфабрикованы.