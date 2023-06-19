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Столтенберг заявил о необходимости срочно восполнить опустошенные арсеналы НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: арсеналы альянса опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки
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Фото: Global Look Press/Chris Emil JanÃŸEn
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Арсеналы НАТО опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 19 июня, выступая на конференции «День германской промышленности» в Берлине.

Столтенберг указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

«Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — отметил генсек альянса в ходе выступления, трансляция которого велась на сайте конференции.

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Ранее, 10 июня, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.

В начале июня Столтенберг также заявлял, что странам НАТО следует нарастить производство оружия на фоне истощения запасов вооружений из-за поставок Киеву. Он призвал страны блока подписывать контракты, только тогда, по его словам, промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. Агентство Bloomberg тогда же сообщило, что согласовать план действий по наращиванию производства и увеличению совместных закупок планируется во время встречи стран — членов НАТО на высшем уровне 11–12 июля в Вильнюсе.

В конце мая экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев из-за конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме, в свою очередь, подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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