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Выходные резервы: на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня вместо одного

В Минтруде нашли способ удлинить праздники, не затронув новогодние каникулы
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году. Об этом «Известиям» на полях ПМЭФ сообщил глава ведомства Антон Котяков. Планируется, что к 1 Мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд. При этом новогодние каникулы не пострадают — они будут полноценными с выходом на работу 8 января. Минтруд постарался сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, заявил «Известиям» Антон Котяков. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что сложившийся формат праздников с длинными каникулами зимой оптимален и менять его не стоит.

Соблюсти баланс

Ежегодно в середине лета Минтруд публикует проект постановления, в котором отражается график выходных и праздничных дней на следующий год с учетом переносов. Обычно это делается для того, чтобы не дробить рабочую неделю и по возможности удлинить праздничные дни. Следующий год не исключение.

Как рассказал «Известиям» на полях ПМЭФ Антон Котяков, совершенно точно в 2024-м на 23 Февраля и 8 Марта придется по три выходных дня. Дело в том, что оба праздника выпадают на пятницу.

Также на Новый год каникулы продлятся точно до 8 января, сказал глава Минтруда.

Плакат к Первому мая у Колонного зала Дома союзов
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— А на майские будет два периода — на 1 Мая и 9 Мая. Причем в этом году 1 Мая выпадает на среду, — отметил Антон Котяков.

Поэтому если бы не было переносов, то празднование Первомая ограничилось одним днем в середине недели. Но в Минтруде, как отметил Антон Котяков, «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».

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Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников, уточнили в Минтруде. Таким образом, на Первомай мы будем отдыхать четыре дня подряд, начнем 28 апреля, а на работу выйдем 2 мая. Правда, предшествующая неделя будет шестидневной.

Пустой офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам главы Минтруда, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.

— У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо, — отметил министр. — Сейчас пытаемся это сделать.

От добра добра не ищут

Действительно, депутаты и общественники постоянно призывают увеличить майские праздники за счет новогодних каникул. Но, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, нынешний формат праздников менять всё же не стоит.

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— На мой взгляд, если какая-то традиция сложилась, то она должна сохраняться. Во всем мире есть зимние праздники — рождественские, например. Кроме того, к зиме наш организм накапливает усталость из-за снижения числа солнечных дней, похолодания. Ему просто необходима разгрузка, — считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Кроме того, по его мнению, более длительные праздники в мае могут отразиться на экономике и привести к повышению цен на некоторые виды продукции.

Окна офиса
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Май — это посевная пора. Если у сельскохозяйственных работников в это время будут длинные выходные, это негативно скажется на отрасли. Либо работодателям придется в двойном размере оплачивать труд своих сотрудников за выход на работу в праздники, — пояснил эксперт.

Он также предположил, что «рокировка» январских и майских выходных может нанести урон и туротрасли.

— У нас в стране есть зимние курорты, основная выручка которых приходится как раз на новогодние праздники. Если убрать январские выходные, это будет удар по ним. При этом добавление праздничных дней в мае, наоборот, никак не поможет туротрасли. Весной и летом люди активно путешествуют без всяких условий, — подчеркнул Александр Сафонов.

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С ним согласился профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

— Безусловно, зимой организму нужен отдых. Короткий световой день тяжелее действует на нервную систему. В мае работать намного проще. Поэтому я бы оставил праздники как есть, — сказал он.

Девушка отдыхает в парке
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Количество выходных и праздничных дней в России сейчас оптимальное и примерно соответствует общемировому, уверены оба эксперта. Увеличивать или сокращать дни не нужно.

— На самом деле Россия находится в пятерке стран с самым большим количеством отработанных часов на человека. Люди вынуждены брать подработки из-за низкой оплаты труда, что, конечно, приводит к усталости, — пояснил Александр Сафонов.

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Необходимо повышать производительность и вводить механизированный труд — это поможет снять напряженность, заключил эксперт.

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