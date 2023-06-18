В Британии запретят использовать шланги из-за нехватки питьевой воды

В юго-восточной части Британии введут запрет на использование шлангов, чтобы избежать критической нехватки питьевой воды, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании по водоснабжению South East Water Ltd.

Запрет начнет действовать с 26 июня и затронет домохозяйства в Кенте и Сассексе. Тем, кто будет использовать шланги после этой даты для полива садов, мытья машин и наполнения бассейнов, грозит штраф в размере до £1 тыс., отмечается в материале от 16 июня.

Однако представитель национального органа по регулированию водных ресурсов (Ofwat) заявил, что проблема может быть в самой компании South East Water, которая ранее заявляла об отсутствии у нее возможности переработать большее количество воды, чтобы удовлетворить спрос на фоне засухи. В то же время уровни двух резервуаров South East Water заполнены на 100 и 89% — такие цифры превышают аналогичные показатели для северо-запада страны. Следовательно, можно предположить, что проблема состоит в логистике, сделал вывод представитель ведомства.

По данным South East Water, спрос на воду достиг пика в минувшие выходные и составил 678 млн л в день, что на 138 млн л больше по сравнению с обычным летним днем. Однако этот показатель спроса также включает утечки, которые в период 2021–2022 годов составляли 88,7 млн л в день, или почти две трети дефицита.

Аномальная жара обрушилась на ряд регионов Великобритании на прошлой неделе. В Чертси, графство Суррей, 10 июня температура поднялась выше 32 градусов, что стало самым высоким показателем за год. Ожидается, что жаркая погода сохранится в течение следующих нескольких дней.

В прошлом году стало известно, что аномальная жара в Великобритании повлияла на рост показателя избыточной смертности.

Согласно материалам на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, в Испании, Франции, Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.