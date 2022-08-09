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Июль стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды. Об этом свидетельствуют материалы на сайте программы ЕС по наблюдению за Землей Copernicus.

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«Июль 2022 года характеризовался сильными, а местами и продолжительными волнами жары, которые затронули Европу и остальной мир, были побиты несколько рекордов температуры воздуха <…>. Июль 2022 года стал одним из трех самых теплых июлей за всю историю наблюдений в мире и шестым самым теплым июлем в Европе», — отмечено в сообщении.

Температурные рекорды были побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании, говорится в материалах.

22 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что жара из Западной Европы не доберется до центра России.

9 августа стало известно, что испанские фермеры опасаются роста цен на продовольствие из-за одной из самых сильных за последнее десятилетие засух. Запасы воды в Испании по состоянию на конец июля были на 33% ниже, чем 10 лет назад. При этом угроза снижения запасов воды остается, так как дождей там до сих пор нет. Так, испанцы, разводящие скот, предупредили о риске повышения стоимости мяса из-за засухи, экстремальной жары и скачке цен на электроэнергию.

Кроме того, отмечалось, что засуха во Франции спровоцирует дальнейший рост цен на молочную продукцию, которые и так находятся на очень высоком уровне.

До этого, 30 июля, Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

18 июля в Евросоюзе заявили о нависшей угрозе засухи на почти половине ее территории. Еврокомиссия (ЕК) опасается, что это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай. Там указали, что угроза снижения урожая этим летом фиксируется во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии.

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