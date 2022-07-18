В ЕС опасаются потери урожая из-за угрозы засухи

Над Евросоюзом (ЕС) нависла угроза засухи почти половины ее территории. Еврокомиссия (ЕК) опасается, что это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай. Соответствующий доклад был опубликован на сайте ЕК.

«Анализ развития и распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что беспокойство в связи с возможной засухой вызывают 46% территории ЕС. Прямая угроза в настоящее время касается уже 11% территории стран союза из-за дефицита почвенной влаги», — отмечает ЕК.

В ЕК указали, что угроза снижения урожая этим летом фиксируется во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии.

В Европе сейчас и без того не самое лучшее положение. На фоне введенных против России санкций в странах ЕС наблюдается инфляция и проблемы с газоснабжением. Так, например, по состоянию на 1 июля, потребительские цены в 19 странах Евросоюза выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца.

Также в этом месяце в Международном валютном фонде (МВФ) указали на то, что проблемы с поставками газа в Европу, а также ужесточение антироссийских санкций могут ввергнуть ряд стран в рецессию. Кроме того, в МВФ добавили, что санкции против России могут привести к дальнейшему повышению мировых цен на энергоносители.

А по состоянию на 16 мая, цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки в €435.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Он предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.