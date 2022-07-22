Реклама
Прямой эфир
Мир
В раде предложили воровать российский транзитный газ
Мир
Выплату пенсий в Мелитопольском районе Запорожья начнут в августе
Политика
В РФ выступили за создание неуязвимой для недружественный стран финсистемы
Мир
Лавров заявил о готовности России наращивать партнерство с Африкой
Мир
ВСУ подорвали объекты инфраструктуры Лисичанска при отступлении
Мир
СБУ готовит массовые зачистки нелояльных Киеву украинцев в Николаеве
Мир
МИД Приднестровья заявил о планах региона присоединиться к России
Мир
В Японии обеспокоились военной активностью России на Дальнем Востоке
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы на юге России
Армия
Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации
Мир
Турция может перепродавать в ЕС российский газ при эмбарго на него
Сюжет:

Вильфанд оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы в РФ

Вильфанд: жара из Западной Европы не доберется до центра России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Центральной России станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся с пятницы. Об этом 22 июля сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода в горе: Западная Европа столкнулась с новыми рекордами жары
Поможет ли общая борьба с изменениями климата предотвратить подобное в будущем

«Может ли наступить в Москве, в центре европейской части России, жара, как в Западной Европе, где температура превышает 40 градусов? Росгидромет четко определяет, что после передышки от жаркой погоды уже в пятницу начнется антициклональный режим погоды. Отрог высокого давления будет распространяться с запада, но Москва будет на самом его конце, поэтому погода не будет слишком жаркой. В пятницу температура будет 25–27 градусов, в субботу — 27–29 градусов, в воскресенье — 28–30 градусов», — сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, жары, как в Великобритании или Испании не будет. Температура воздуха составит +25...+30 градусов.

Он также подчеркнул, что июль в столичном регионе мог показаться дождливым, однако на самом деле в Москве выпало 40% от месячной нормы.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что август в Центральной России ожидается солнечный. По словам синоптика, последний летний месяц порадует достаточно жаркой погодой.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в Москве с пятницы ожидается несусветная жара, обусловленная западным антициклоном.

Аномальная жара накрыла Европу в июле.Так, 19 июля Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. По информации Daily Mail, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до +39,1 °C. Красный, наивысший, уровень опасности из-за жары установили в Италии, Дании и ряде других стран Европы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022