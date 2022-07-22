Вильфанд оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы в РФ

В Центральной России станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся с пятницы. Об этом 22 июля сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Может ли наступить в Москве, в центре европейской части России, жара, как в Западной Европе, где температура превышает 40 градусов? Росгидромет четко определяет, что после передышки от жаркой погоды уже в пятницу начнется антициклональный режим погоды. Отрог высокого давления будет распространяться с запада, но Москва будет на самом его конце, поэтому погода не будет слишком жаркой. В пятницу температура будет 25–27 градусов, в субботу — 27–29 градусов, в воскресенье — 28–30 градусов», — сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, жары, как в Великобритании или Испании не будет. Температура воздуха составит +25...+30 градусов.

Он также подчеркнул, что июль в столичном регионе мог показаться дождливым, однако на самом деле в Москве выпало 40% от месячной нормы.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что август в Центральной России ожидается солнечный. По словам синоптика, последний летний месяц порадует достаточно жаркой погодой.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в Москве с пятницы ожидается несусветная жара, обусловленная западным антициклоном.

Аномальная жара накрыла Европу в июле.Так, 19 июля Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. По информации Daily Mail, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до +39,1 °C. Красный, наивысший, уровень опасности из-за жары установили в Италии, Дании и ряде других стран Европы.