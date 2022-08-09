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Фермеры Испании опасаются роста цен на продукты из-за засухи

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Фото: REUTERS/Marcelo del Pozo
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Испанские фермеры опасаются роста цен на продовольствие из-за одной из самых сильных за последнее десятилетие засух. Это, по их ожиданиям, может привести к тому, что люди не смогут себе позволить купить даже базовые продукты.

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По информации телеканала TVE, запасы воды в Испании по состоянию на конец июля были на 33% ниже, чем 10 лет назад. При этом угроза снижения запасов воды остается, так как дождей там до сих пор нет.

Производитель зерна и президент сельскохозяйственной палаты провинции Самора Хосе Роалес рассказал телеканалу, что в нынешнем году собрал на 70% меньше урожая, чем обычно.

Сейчас, по его словам, из-за высоких цен на посев он продает «в убыток», и если так будет продолжаться дальше, то ему придется закрыть производство.

«Однажды мы больше не сможем позволить себе ни буханку хлеба, ни литр молока», — выразил опасения Роалес.

18 июля в Евросоюзе заявили о нависшей угрозе засухи на почти половине ее территории. Еврокомиссия (ЕК) опасается, что это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай. Там указали, что угроза снижения урожая этим летом фиксируется во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Италии, Германии, Польше, Венгрии, Словении и Хорватии.

Так, 4 июля стало известно, что власти Италии ввели до конца текущего года режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти наиболее пострадавших от засухи областях страны.

Режим ЧС из-за засухи также объявлен в области на севере Италии, в Ломбардии, 24 июня. Его действие продлится до 30 сентября текущего года.

21 июня в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что около 28% территории Италии грозит опустынивание на фоне засухи и жары.

Сильная засуха усугубляется еще и инфляцией, а также ростом цен на топливо — всё это уже привело к повышению стоимости продуктов питания.

По состоянию на 1 июля потребительские цены в 19 странах Евросоюза выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца.

Кроме того, в Международном валютном фонде (МВФ) указали на то, что проблемы с поставками газа в Европу, а также ужесточение антироссийских санкций могут ввергнуть ряд стран в рецессию. В МВФ добавили, что санкции против России могут привести к дальнейшему повышению мировых цен на энергоносители.

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