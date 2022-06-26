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В Милане перекроют городские фонтаны из-за засухи

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Passaro
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В Милане (Италия, северная область Ломбардия) по распоряжению мэра города Джузеппы Сала отключат все уличные фонтаны из-за настигшей регион засухи. Исключениями станут питьевые фонтаны и фонтаны, где есть животный и растительный мир.

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Он также отметил, что будут приняты и другие меры: в городе приостановят полив большей части газонов и зеленых насаждений.

Кроме того, градоначальник призвал горожан сократить до минимума использование питьевой воды.

«Мы считаем правильным внести свой вклад, приняв постановление, призывающее граждан сократить до минимума использование питьевой воды как для бытовых нужд, так и для полива газонов, частных садов и уборки террас и дворов», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

24 июня в Ломбардии был объявлен режим чрезвычайного положения из-за засухи. Он будет действовать до 30 сентября текущего года, передает «Газета.Ru».

21 июня в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что около 28% территории Италии грозит опустынивание на фоне засухи и жары.

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