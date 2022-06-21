Более четверти территории Италии рискует превратиться в пустыню

Около 28% территории Италии грозит опустынивание на фоне засухи и жары. Об этом заявили во вторник, 21 июня, в ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

В сообщении говорится о том, что жажда полей усиливается из-за последней волны тепла в Италии, когда температура, как ожидается, превысит 40 градусов.

Отмечается, что крупнейшая итальянская река По в провинции Павия оказалась ниже нормы на 3,3 метра, что оказалось хуже значений, регистрируемых в середине августа.

Ассоциация сельхозпроизводителей бьют тревогу, так как из-за нехватки воды под угрозой находятся более 30% национального сельскохозяйственного производства и половина животноводства.

Также, ситуация с нехваткой воды касается других крупных северных озер: Маджоре, которое заполнено всего на 19,5% и Комо — 17,6%.

«Из-за изменения климата более четверти территории страны (28%) находятся под угрозой опустынивания с ущербом, который, по данным Coldiretti, уже превышает €2 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году осадки сократились вдвое, а в некоторых районах дождей нет почти три месяца.

11 апреля стало известно, что агросектор Марокко может потерять из-за тяжелейшей засухи порядка 53% урожая зерновых.

По словам министра сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов королевства Мухаммеда Садики, марокканские фермеры в этом году засеяли около 3,5 млн га зерновыми культурами, из которых 44% составляла мягкая пшеница, а 24% и 32% — спельта и ячмень соответственно, однако лишь 21% всех посевов находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее, 5 апреля, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной, и выгоды от него не получит никто.

Рамазанов отметил, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно, заключает эксперт.