Марокко грозит потеря более половины урожая зерновых из-за засухи

Агросектор Марокко может потерять из-за тяжелейшей засухи порядка 53% урожая зерновых. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил министр сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов королевства Мухаммед Садики.

«В Марокко наблюдается сильнейшая за последние десятилетия засуха, которая может уничтожить больше половины (53%) урожая зерновых», — цитирует министра телеканал Sky News Arabia.

По его словам, марокканские фермеры в этом году засеяли около 3,5 млн га зерновыми культурами, из которых 44% составляла мягкая пшеница, а 24% и 32% — спельта и ячмень соответственно, однако лишь 21% всех посевов находится в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что Марокко ввозит пшеницу в основном с Украины, из России и Франции.

Ранее, 5 апреля, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной, и выгоды от него не получит никто.

Рамазанов отметил, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно, заключает эксперт.

Ранее, 1 апреля, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский заявил, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

По данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, поэтому сбои поставок привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.

Эксперт полагает, что проблема осложняется тем, что многие регионы мира, включая, например, Бразилию, сильно пострадали от засухи и, как следствие, неурожая.

При этом специалист подчеркнул, что негативные эффекты глобального продовольственного кризиса ощутят все государства, если санкции не отменят.

28 марта заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.