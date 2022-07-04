Италия объявила режим ЧС в пяти областях из-за засухи

Власти Италии одобрили введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти наиболее пострадавших от засухи областях страны. Об этом говорится в понедельник, 4 июля, в заявлении Совета министров Италии по итогу заседания.

Как следует из сообщения, положение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

«Совет министров по предложению президента [Италии] Марио Драги утвердил объявление чрезвычайного положения до 31 декабря 2022 года в связи с ситуацией дефицита воды на территориях областей и автономных провинций…», — говорится в материале.

Отмечается, что режим ЧС затронет северные регионы Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето.

Режим позволит властям оперативно бороться с засухой и задействовать новые инструменты, обходя обычные законодательные процедуры, а также направить на помощь регионам дополнительные средства, следует из текста пресс-релиза.

Кроме того, говорится в материале, правительство выделит регионам €36,5 млн. Самую крупную долю в €10,9 млн получит Эмилия-Романья.

Режим чрезвычайного положения из-за засухи уже был объявлен в области на севере Италии, Ломбардии, 24 июня. Как тогда отмечалось, его действие продлится до 30 сентября текущего года.

При этом 26 июня сообщалось, что в итальянском Милане по распоряжению мэра города Джузеппы Сала отключат все уличные фонтаны из-за настигшей регион засухи. Кроме того, по его приказу в городе приостановят полив большей части газонов и зеленых насаждений.

21 июня в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что около 28% территории Италии грозит опустынивание на фоне засухи и жары.