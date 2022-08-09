Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве рассказали о ведении «креативной войны» против России
Мир
Союзные силы при поддержке артиллерии и авиации ведут бои против ВСУ в Соледаре
Мир
СМИ обвинили Киев в неисполнении обязательств из-за срыва транзита по «Дружбе»
Мир
В ЕС не поддерживают идею прекратить выдачу виз россиянам
Мир
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Мир
Экс-президент Чехии заявил о замалчивании Западом неудобных тезисов об Украине
Мир
Пелоси не пожалела о своем визите на Тайвань
Мир
МО РФ сообщило о сокращении числа наемников на Украине на 549 человек
Политика
Захарова назвала чушью идею премьер-министра Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Экономика
Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен
Сюжет:

Во Франции спрогнозировали новый скачок цен на молочные продукты

BFMTV: экономисты спрогнозировали дальнейшее увеличение цен на молоко и сыры во Франции из-за засухи
0
Фото: Global Look Press/Ã‚Â©Alessia Giuliani
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Засуха во Франции спровоцирует дальнейший рост цен на молочную продукцию, которые и так находятся на очень высоком уровне. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает телеканал BFMTV.

Дело с трубой: газу в Европе прогнозируют подорожание до $2000
Как это отразится на экономиках западных стран и выиграет ли Россия от роста цен

В публикации на сайте телеканала отмечается, что из-за исторической засухи в стране фермеры будут лишены достаточного количества свежей травы, чтобы кормить коров. Это будет иметь негативные последствия для производства всей молочной продукции.

«Рост цен на молочные продукты, наблюдавшийся последние несколько месяцев, продолжится», - приводит канал слова экономического директора Национального межпрофессионального центра молочной экономики (Cniel) Бенуа Руйе.

Как пояснил Руйе, в ближайшее время не стоит ожидать снижения цены на молочные продукты. Более того, животноводам, возможно даже придется уменьшить поголовье своего скота, так как цены на корма для дойных коров в мае выросли на 25,9% по сравнению с маем прошлого года. Это тоже повлияет на сохранение цен на молочную продукцию на высоком уровне.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что в Испании также ожидается повышение стоимости мяса из-за скачка цен и засухи.

Этим летом в ряде стран Европы установилась аномальная жара. Во Франции, Испании, Италии свирпествуют лесные пожары. В Великобритании температура воздуха бьет рекорды. Из-за жары 18 июля одна из крупнейших в стране баз военно-воздушных сил «Брайз-Нортон» вышла из строя. При этом ЕС призывает граждан экономить электроэнергию на фоне решения отказаться от части российских энергоресурсов. В том числе граждан просят ограничить использование кондиционеров и воды.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022