Во Франции спрогнозировали новый скачок цен на молочные продукты

Засуха во Франции спровоцирует дальнейший рост цен на молочную продукцию, которые и так находятся на очень высоком уровне. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает телеканал BFMTV.

В публикации на сайте телеканала отмечается, что из-за исторической засухи в стране фермеры будут лишены достаточного количества свежей травы, чтобы кормить коров. Это будет иметь негативные последствия для производства всей молочной продукции.

«Рост цен на молочные продукты, наблюдавшийся последние несколько месяцев, продолжится», - приводит канал слова экономического директора Национального межпрофессионального центра молочной экономики (Cniel) Бенуа Руйе.

Как пояснил Руйе, в ближайшее время не стоит ожидать снижения цены на молочные продукты. Более того, животноводам, возможно даже придется уменьшить поголовье своего скота, так как цены на корма для дойных коров в мае выросли на 25,9% по сравнению с маем прошлого года. Это тоже повлияет на сохранение цен на молочную продукцию на высоком уровне.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что в Испании также ожидается повышение стоимости мяса из-за скачка цен и засухи.

Этим летом в ряде стран Европы установилась аномальная жара. Во Франции, Испании, Италии свирпествуют лесные пожары. В Великобритании температура воздуха бьет рекорды. Из-за жары 18 июля одна из крупнейших в стране баз военно-воздушных сил «Брайз-Нортон» вышла из строя. При этом ЕС призывает граждан экономить электроэнергию на фоне решения отказаться от части российских энергоресурсов. В том числе граждан просят ограничить использование кондиционеров и воды.