В Испании предрекли повышение стоимости мяса из-за скачка цен и засухи
Испанцы, занимающиеся разведением скота, предупредили о риске повышения стоимости мяса из-за засухи, экстремальной жары и скачке цен на электроэнергию. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает местный телеканал Telecinco.
«Жара и засуха способствуют росту цен на энергоносители и множеству других трудностей, бьющих по сельскохозяйственному сектору», — говорится в заявлении.
Так, 80% предназначенных для кормления животных водоемов высохли вследствие сильной жары. Скот страдает от теплового стресса, что приводит к сокращению уровня производства молока и мяса. Для ликвидации доли негативных последствий некоторые скотоводы устанавливают вентиляторы, что приводит к увеличению потребления электроэнергии и расходов на нее.
2 августа стало известно, что правительство Испании разработало комплекс мер по эффективному и экономному использованию энергии. В соответствии с новыми стандартами владельцы не смогут охлаждать свои помещения до температуры ниже +27 градусов летом и нагревать их выше +19 градусов зимой.
Ранее, 30 июля, Bloomberg сообщил, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.
В ряде европейских стран установилась аномальная жара, на фоне которой, в частности во Франции, Греции, Португалии, Испании, Великобритании, бушуют природные пожары. По оценкам метеорологов, жаркая погода может продолжиться в следующем месяце.