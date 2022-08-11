В Великобритании аномальная жара может привести к росту показателя смертности

Аномальная жара в Великобритании может повлиять на рост показателя избыточной смертности. Об этом 11 августа пишет газета The Times.

Как отмечает издание, в ближайшие дни в некоторых регионах королевства температура достигнет +37 градусов.

«Возможно, не будет зафиксирован рекорд максимальной температуры, но это может привести к росту смертности», — сказала профессор гидрологии университета Рединга Ханна Клок.

По ее словам, жара может оказать большее влияние на здоровье людей.

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Антонио Гаспаррини, подсчитал, что с 17 по 19 июля, когда наблюдалась погода с температурой до +40 градусов, умерли около 950 человек. В то же время профессор климатологии Бристольского университета Дэн Митчелл рассказал, что с установлением жары в ближайшее время счет смертельных случаев снова пойдет на сотни.

По информации метеорологической службы, в такую погоду возрастает риск тепловых ударов, обезвоживания, инфаркта.

Кроме того, англичан предупредили о возможных лесных пожарах в эти выходные.

Газета The Guardian 4 августа написала, что исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи.

Согласно материалам на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.