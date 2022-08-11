Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
Украинские военные второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Мир
Аналитик оценил шансы Молдавии на успешный аудит долга «Газпрому»
Мир
В Китае предрекли скорое превращение санкций ЕС против РФ в «мертвые бумаги»
Мир
Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС
Мир
Байдена предостерегли от признания России страной - спонсором терроризма
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

В Великобритании аномальная жара может привести к росту показателя смертности

The Times: в Великобритании аномальная жара может привести к росту показателя смертности
0
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аномальная жара в Великобритании может повлиять на рост показателя избыточной смертности. Об этом 11 августа пишет газета The Times.

Погода в горе: Западная Европа столкнулась с новыми рекордами жары
Поможет ли общая борьба с изменениями климата предотвратить подобное в будущем

Как отмечает издание, в ближайшие дни в некоторых регионах королевства температура достигнет +37 градусов.

«Возможно, не будет зафиксирован рекорд максимальной температуры, но это может привести к росту смертности», — сказала профессор гидрологии университета Рединга Ханна Клок.

По ее словам, жара может оказать большее влияние на здоровье людей.

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Антонио Гаспаррини, подсчитал, что с 17 по 19 июля, когда наблюдалась погода с температурой до +40 градусов, умерли около 950 человек. В то же время профессор климатологии Бристольского университета Дэн Митчелл рассказал, что с установлением жары в ближайшее время счет смертельных случаев снова пойдет на сотни.

По информации метеорологической службы, в такую погоду возрастает риск тепловых ударов, обезвоживания, инфаркта.

Кроме того, англичан предупредили о возможных лесных пожарах в эти выходные.

Газета The Guardian 4 августа написала, что исток Темзы впервые в истории пересох в результате засухи.

Согласно материалам на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022